Lo necesario para hacer un desayuno de altura a tu madre en su día está en Kenwood (y con rebajas de hasta el 40%)

– ¿El zumo? Mejor recién exprimido. No hay desayuno especial que se entienda sin la presencia de un zumo, pero, eso sí, debe ser recién exprimido. ¡Tu madre no se merece menos! Este exprimidor, además de tener un diseño elegante, efectúa una rotación en dos sentidos para extraer el máximo jugo. El recipiente tiene una capacidad de 1 litro y puedes conseguir este pequeño electrodoméstico con un 30% de descuento.

El Día del Padre te pilló, un año más, con las manos vacías (aunque esta vez la excusa era de fuerza mayor). Pero tienes claro que el próximo 3 de mayo, las manualidades no van a ser las protagonistas del domingo anual en el que aprovechamos para recordar a nuestras madres lo especiales que son para nosotros. Si bien es cierto que los detalles con ellas no deben faltar nunca, si tenéis la suerte de vivir bajo el mismo techo, este día es perfecto para que comience a la altura de nuestras progenitoras. Y qué mejor manera de conseguirlo que con un desayuno completo protagonizado por un zumo de naranja recién exprimido, unas tostadas en su punto con mermelada casera o con algunas de las tartas que no necesitan de levadura ni de harina para hacer las delicias de, en este caso, tu mamá.

