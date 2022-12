Lo mejor y lo peor del MundialMediotiempo

Nadie se imaginaba que un equipo africano/árabe como Marruecos llegaría a una instancia tan avanzada en el Mundial de Qatar , pues por primera vez llegaba uno a Semifinales y no solo eso, pusieron en aprietos a Francia, pero el gol no llegó. El conjunto marroquí eliminó a España y Portugal, siendo dos sorpresas.

Alemania , la cuatro veces campeona del mundo, por segunda vez consecutiva se queda fuera en la fase de grupos ; en esta ocasión solo sumó cuatro puntos y no logró avanzar al cuarto encuentro; México por su parte, siempre tiene como objetivo el llegar al quinto partido , pero desde 1986 que no lo logra, aún así se tenía la esperanza, pero el Tri quedó fuera antes de los Octavos de Final.

