Lo matan a tiros en Las Praderas de Playa Leona en el distrito de La Chorrera

La medida cautelar fue apelada por el abogado Roys Navarro, defensa particular del imputado, por lo cual, la audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones fue programada para el próximo 9 de septiembre, a las 10:30 a.m., en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicado en Plaza Ágora. El presunto homicida reside en la provincia de Colón.

