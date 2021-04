‘Lo más importante es lo que no se dice’: Carlos Barsallo

Dice Gaby Carrizo que él ha rendido cuentas. Respóndale.

Eso no es rendición de cuentas, y no importa la frecuencia sino el contenido. Falta el porqué de las contrataciones y las empresas contratadas. Y lo grave es que no tienen que explicarlo hasta cinco días de terminado el “estado de emergencia”, y vaya usted a saber cuándo será eso.

La Presidencia contrató auditores externos para certificar esa supuesta transparencia. ¿Qué validez tiene eso?

Ninguna, porque es trabajo de la Contraloría y, además, eso no es una auditoría. Simplemente recibieron la respuesta a lo que preguntaron. Muy conveniente.

Panamá Solidario solo ha reportado el 10% de sus compras. Su opinión.

No hay justificación y más cuando insisten en que rinden cuentas.

Carrizo dijo que Presidencia redujo su planilla. ¿Los traslados califican como reducción de la planilla estatal?

Por supuesto que no. Es mover una deuda de una casilla a otra.

¿Cómo se explica, con la economía cayendo 17%, subir 6% la planilla?

No se justifica. Solo sería válido si fuera personal de salud, y no es el caso.

Carrizo dijo que este era el gobierno más transparente. De más a menos transparentes, los últimos gobiernos.

Es como preguntar: ¿cáncer o sida?

Rendición de cuentas en la Asamblea a puertas cerradas y sin preguntas, ¿qué tan rendición de cuentas es?

Se queda corta. La verdadera rendición de cuentas es pública y admite preguntas.

¿Qué es transparencia para ellos?

Publicar datos según les interese o guste. Eso no es… Transparencia es explicar qué hicieron, cómo, con quién y por qué. Aquí nos tenemos que quedar con “compramos por urgencia”. Ya.

¿Se puede ser transparentemente malo?

Sí.

Que la Corte se haya pronunciado sobre la constitucionalidad del toque de queda el mismo día que Carrizo dio su informe, ¿es casual o no?

Curiosa la coincidencia…

Su opinión de la constitucionalidad del toque de queda.

No lo es. Dicen que las garantías no fueron suspendidas. En la práctica hay muchas garantías que no se pueden ejercer: reunión, movilización, trabajo… Eso podía justificarse por un tiempo, pero no por 14 meses y en silencio ante más de 10 demandas. Cuando se pronuncien, ya los temas habrán pasado. El Ejecutivo eligió este camino para evitar ir a la Asamblea, como lo establece la Constitución.

¿Eso no es entendible, tomando en cuenta que la Asamblea es como es?

Sí, y es lamentable entenderlo pues ahí está la profundidad del problema.

La Corte, ¿para quién trabaja?

Para mantener las cosas como están.

Justicia en cinco palabras.

Justicia tardía no es justicia.

Explíquele la Asamblea a un suizo.

Reflejo de nuestra sociedad, sistemáticamente acostumbrada al clientelismo.

¿Javier Caraballo terminó de mover lo que ya estaba andando o empujó lo que estaba parado?

Empujó lo que estaba parado.

¿Por qué estaba parado?

Falta de voluntad.

Y, ¿a qué se debía esa falta de voluntad?

No sé. ¿Personalidad, chantaje, presiones?

El equipo que se hizo con Estados Unidos para casos de alto perfil. ¿Sana ayuda o sin presión externa no avanzamos?

Lo segundo. Igual que con las listas: si no fuera por ellas, no hacemos lo que solos no queremos hacer.

Pero ni así salimos de ellas.

Porque hacemos la mitad. Aprobamos las leyes y no las implementamos.

Pronto nombrarán a dos magistrados. ¿La última vez se hizo mal o luego los designados sacaron los colores?

Lo segundo. No los conocemos hasta que ejecutan.

Los tres temas menos transparentes.

Contrataciones de a dedo, compras y concesiones estatales.

Los tres escándalos en los que más explicaciones han faltado.

Hospital modular, vacunación (Minsa no contesta desde enero) y ventiladores.

El funcionario más transparente.

Publio de Gracia. Defiende lo indefendible, pero al menos genera información.

Y, ¿el menos transparente?

Rojas. Lo más importante es lo que no se dice.

¿Le sacan al delator todo lo que sabe?

No, y Odebrecht demuestra que lo que contaron no amerita el premio que recibieron. Dieron datos incompletos en cantidades y personas. Esa colaboración eficaz solo fue eficaz para algunos.

Los delatores pueden quedarse con parte del dinero coimeado. ¿Qué opinión le merece eso?

Es absurdo. Debe ser parte del acuerdo que devuelvan absolutamente todo.

Por lo visto, sobran los delatores para culpar al “tiburón blanco”.

Así parece: cada día aparece uno nuevo. Y eso es lo que necesitamos.

¿Para qué le sirve al Estado tener el 30% de las acciones de un diario cuyo accionista mayoritario es Martinelli?

Para nada. Y si luego sale inocente, ¿le deben devolver las acciones? Es absurdo.

¿Qué beneficio obtuvieron los proveedores del Estado que pusieron plata en una canasta para comprar un medio favorable al gobierno de turno?

Poder, protección, influencias políticas y contrataciones.

¿Que sanción deberían tener los bancos que facilitaron el blanqueo en New Bussiness, Blue Apple y Odebrecht?

Ya han tenido sanciones administrativas, pero, ¿y las penales?

¿Deben decir el nombre de los imputados o eso tumbaría los casos?

Debemos poder conocerlos, los procesos son públicos. Eso es una mal entendida presunción de inocencia.

Si tuviera que explicarle el caso Odebrecht a un joven, ¿qué le diría?

Lograron que les hicieran licitaciones a su medida, sobornando a funcionarios de tres gobiernos. En Brasil, hasta el dueño de la empresa estuvo preso, pero aquí todavía no sabemos a quiénes sobornaron y siguen contratando con el Estado.

¿Desempeño del MP en ese caso?

Demoraron muchos años en investigar. Ya entregaron finalmente el examen. Habrá que ver cómo los califican los profesores, que en este caso son los jueces.

¿Cuánta esperanza tiene usted?

Muy, muy poca. Quedaron por fuera muchas personas, además de que el panameño olvida y cuando volvamos a hablar de esto, muy pocos nos acordaremos.

El gobierno de Torrijos quedó fuera del expediente. ¿Lo salvaron o procedía?

No había por qué dejar fuera a nadie.

Según la vista fiscal, se recuperaron $49 millones. La web del MP dice que fueron más de $400 millones. ¿A quién le cree?

Y esa es solo una de las inconsistencias. Los imputados eran como 100: ahora son 50. El expediente tenía mil 200 tomos y en menos de seis meses quedó en 2 mil 194. Casi un millón de hojas.

$100 millones de coima para obras por encima de $9 mil millones en contratos de una década. ¿Eso cuadra?

No. En otros lugares se ha demostrado que la coima era mayor.

Odebrecht quiere que el gobierno se cruce su deuda con su multa. ¿Válido?

No debe serlo. La multa se tiene que pagar con dinero fresco.

¿Cómo se explica que FCC negocie un acuerdo a puertas cerradas con el Seguro, si no han querido reconocer las coimas que ya confesaron en España?

¿Dónde está el MP, que no completa la investigación ni se hace sentir? Aquí cada quien va por su lado.

¿Qué mensaje manda la decisión del Tribunal de Apelaciones en España, de admitir la querella de la Fundación Baltazar Garzón contra Martinelli?

Que estos sobornos se van a investigar más rápido afuera que adentro.

Caso SAP. ¿Por qué la segunda vista fiscal habla de una lesión 50% menor a la de la primera vista fiscal?

Eso no se entiende y peor aún, ese caso ya en Estados Unidos acabó, con gente condenada y multas pagadas.

Cuentas de investigados por blanqueo en la Caja de Ahorros. Su apreciación.

Inadmisible. Todos los manuales de riesgo dicen que ese riesgo no se debe asumir, y menos en un banco estatal.

¿Cada maleante tiene el abogado que se le parece?

Somos casi 30 mil abogados. Cada quién sabe por qué elige al que elige.

¿Qué está alejando las inversiones?

Falta de confianza, institucionalidad y transparencia.

¿Cuánto ayudaría una nueva entidad para atraerlas?

Muy poco para lo mucho que cuesta.

Discurso xenofóbico. ¿Aislado o ya empezó a tener efectos?

Ya empezó a tenerlos. Ha ido escalando y es innegable.

El populismo en la política es la nueva carta que todos están jugando. ¿Cómo eso afecta al país?

Mucho, porque es prometer a corto plazo lo que no se puede lograr ni a largo plazo. Genera frustración y desconfianza.

Constituyente. ¿Es la única vía o no es el momento?

Se necesita saber para qué y por qué quieren cambiarla. Concretamente.

¿Necesitamos una nueva Constitución o elegir mejor a quienes la aplican?

Elegir mejor a quienes la aplican.

¿Cuál sería el efecto en la economía de una constituyente en este momento?

Ya los números están muy mal, así que no paralizaría tanto más la economía.

Si se convocara hoy, ¿terminaría beneficiando a los partidos actuales?

Sí, la estructura está hecha para eso.

¿Qué propone?

Educación en derechos y deberes.

Eso suena romántico y vacío.

Pero no hay de otra.

Pacto del Bicentenario. ¿Le tiene fe?

Son 187 mil propuestas… No puedo no ser escéptico.

¿Está siendo la ciudadanía lo suficientemente vigilante?

No. La gran mayoría es indiferente y apática. Y por eso es que los gobernantes hacen lo que hacen y se salen con la suya.

Perfil:

Abogado con maestría en derecho comercial y doctorado en derecho. Presidente de Transparencia Internacional (Panamá). Fue presidente de la antigua Comisión de Valores, magistrado suplente especial del Tercer Tribunal Superior, fundador del Instituto de Gobierno Corporativo, directivo de la Fundación de Ética y Civismo y presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.