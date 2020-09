lo más importante del Juego 2 entre Nuggets y Lakers

Los $32 millones en espacio en el tope salarial que se diseñaron para Leonard se utilizaron para firmar a Danny Green, Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso y JaVale McGee. Los veteranos Rajon Rondo y Jared Dudley firmaron por la excepción mínima de veteranos. El ex Jugador Defensivo del Año, Dwight Howard, se incorporó por un contrato mínimo no garantizado.

Todo comenzó con la humillación pública en First Take de ESPN por parte de su exjefe, Magic Johnson. Luego aparecieron las preguntas sobre si los Lakers habían contratado al entrenador adecuado en Frank Vogel. Un mes después, la gente se preguntaba si los Lakers habían sacrificado demasiadas selecciones de draft y jugadores jóvenes para adquirir a Anthony Davis. Finalmente, Kawhi Leonard rechazó al equipo para terminar firmando con los LA Clippers.

Desde que Gary Harris regresó a la alineación de los Nuggets, PJ Dozier no ha tenido mucho tiempo de juego. Solo jugó en el tiempo basura en el primer partido cuando ya estaba claro que los Lakers asegurarían la victoria. No estuvo en la cancha durante un segundo de la primera mitad del Juego 2.

En el segundo partido del domingo de las finales de la Conferencia Oeste contra Denver, esa cita de James me vino a la mente cuando anotó 20 de sus 26 puntos en la primera mitad. No se trataba tanto del grado de dificultad como de la importancia del momento.

En mayo de 2018, la última vez que James estuvo en los playoffs, hizo una declaración que seguramente confundió a los acólitos analíticos en todas partes: “Dos puntos no son dos puntos. Eso es una mentira. Dos puntos no son dos puntos”.

Rondo no tuvo que consultar con James. Todos entendieron que esta era la mejor jugada. James no “rasca” las jugadas de Davis, ni siquiera en su primer año juntos, con Davis más en los playoffs que nunca.

No es que esto no haya sucedido antes, porque cuando ganaron el título con Cleveland, James se paró en la esquina y nunca tocó el balón cuando Kyrie Irving hizo su famoso 3 en el Juego 7 de las Finales de 2016, pero nunca sucedió en un tiro de último segundo.

