¿Lo imaginaste? Chris Rock ha sido diagnosticado con un trastorno de aprendizaje

El actor Chris Rock ha sido diagnosticado con trastorno del aprendizaje no verbal.

Después de una serie de pruebas cognitivas de nueve horas a principios de este año, la estrella de Dolemite Is My Name, de 55 años, fue diagnosticada con un trastorno del aprendizaje no verbal (TANV).

En declaraciones a The Hollywood Reporter, Chris explicó que su condición significa que tiene dificultades para interpretar señales no verbales en situaciones sociales, y admitió que “todo lo que entiendo son las palabras”.

“Por cierto, todas esas cosas son realmente geniales para escribir bromas, simplemente no son geniales para las relaciones uno a uno”, bromeó la estrella.

“Siempre lo había atribuido a ser famoso … Cada vez que alguien me respondía de manera negativa, pensaba: ‘Como sea, están respondiendo a algo que tiene que ver con quién creen que soy.’”

“Ahora, me doy cuenta de que fui yo. Mucho fui yo ”, agregó la estrella de Grown Ups 2.

Ahora, Chris se compromete a siete horas de terapia cada semana, mientras también procesa los traumas de la infancia.

“Pensé que en realidad estaba lidiando con eso, y la realidad es que nunca lo hice”, dijo a la publicación. “La realidad fue el dolor y el miedo que eso me trajo, lo estaba experimentando todos los días”.