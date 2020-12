“Lo hemos cuidado y ayudado a crecer. Ahora es vuestro turno”

Esa rivalidad no es ni mucho menos tóxica. Todo lo contrario: McLaren la entiende con una sana deportividad, máxime ahora que Ferrari no pasa sus mejores momentos ( acaban de completar su peor temporada en 40 años ) y necesitan apoyo moral. Por eso, dadas las fechas en las que ha acabado el Mundial y con la marcha de Sainz como motivo, han grabado un mensaje de ánimo y cariño a los de rojo. Lo han hecho en italiano, empezando por el piloto Lando Norris y acabando por el CEO de la escudería, Zak Brown :

La salida de Sainz de McLaren no ha sido, ni mucho menos, mala. El equipo de Woking guarda un gran cariño hacia él y son conscientes de que, en el actual contexto, no podía rechazar la oferta de Maranello. Irónicamente se va a uno de los grandes rivales, posiblemente el mayor que han tenido a lo largo de su historia en la Fórmula 1.

