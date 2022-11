“Lo he dicho miles de veces”

“ No tenemos nada que ver con Ucrania . No necesitamos enviar a gente a combatir allí”, ha afirmado el mandatario bielorruso, según la agencia de noticias oficial BelTA.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko , ha afirmado que no tiene planes para autorizar el despliegue de militares bielorrusos en la vecina Ucrania. “Ya he dicho miles de veces que no hay tales planes”, ha insistido este viernes durante un acto oficial.

You May Also Like