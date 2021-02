Lo digo de todo corazón

El 14 de febrero es el día de los enamorados e imágenes de Cupido adornan la mayoría de las publicaciones. Con el corazón en la mano, escribo esta historia.

Cuando era chico, mi madre me contaba algunas anécdotas sobre bebés nacidos en pueblos, que padecían algún tipo de extraño encantamiento. Niños verdaderamente cachetones, de embarazos sin complicaciones que alrededor de los tres o cuatro días de vida, comenzaban a sudar mucho mientras comían del pecho materno. Luego, se tornaban pálidos o morados, aumentaba la dificultad respiratoria y finalmente, jadeaban hasta que morían.

Lamento empezar con esta descripción, pero el 14 de febrero también es el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, y he recordado esta historia, preguntándome cuántos de esos bebés habrán nacido con defectos del corazón.

En nuestro país, la política pública parece olvidar que las cardiopatías, incluidas las adquiridas y las congénitas, representan la principal causa general de muerte, llevándose el crédito del 30% de todas las defunciones. Hay datos importantes recogidos en un informe diagnóstico del Instituto Conmemorativo Gorgas publicado en el 2015: 1 de cada 3 bebés nacidos con malformaciones tendrá un defecto cardíaco, y desde otra perspectiva, de todos los niños fallecidos producto de alguna malformación, la mitad de ellos son, de hecho, cardiópatas. Aunque no hay estadísticas concretas, con base en algunos cálculos matemáticos se puede predecir que en Panamá nacerían alrededor de 400 niños con alguna malformación cardíaca cada año, y se sabe que, con las intervenciones correctas, el 69% de los niños con alteraciones severas y hasta el 95% de los casos no severos, se convertirán en adultos con capacidad de tener vidas con bienestar y productivas, o lo que me gusta llamar, finales felices.

Existen aún muchísimos retos. En el mundo, las regiones con mayor fecundidad, serán las que tienen el mayor número absoluto de niños con cardiopatías y suelen ser las mismas con recursos más limitados para poder tratarlas. A esto súmele que existe un listado extenso de malformaciones, algunas más fáciles de tratar que otras, y algunos bebés y niños deben recibir intervenciones en momentos específicos de sus vidas, algunos hasta múltiples veces, para poder obtener los mejores resultados. Existen algunas cardiopatías congénitas que gozan de una excelente tasa de éxito. Otras, bajo las condiciones de infraestructura, personal y equipos actuales, no es posible darles el mejor tratamiento en nuestro medio. Muchas de estas últimas tienen una mortalidad muy alta, cerca del 26%-30%, incluso en los mejores centros del mundo. Pero veamos desde otra perspectiva: esto se traduce en que, de cada tres niños con los casos más severos, si nos esforzamos lo suficiente, dos podrán ser salvados.

Hay un lastre que deja la ausencia de una política nacional robusta en este tema. Puedo dar fe del esfuerzo al 200% que están dando muchos para mantener la rueda andando. A pesar de ello, como país, no hacemos lo suficiente. Muchos niños han tenido que partir al extranjero a recibir intervenciones con ayuda gubernamental o fundaciones, pero los esfuerzos deben orientarse a aumentar la capacidad resolutiva en el istmo, considerando lo psicológico y social; además de que operarlos en el extranjero, representa fuga de capital panameño.

La Ley 77 del 26 de febrero de 2019 es un pequeño paso hacia ello; no obstante, toca plantearse una red nacional de diagnóstico y seguimiento por pediatras cardiólogos, y robustecer los centros nacionales quirúrgicos, incluyendo consideraciones de infraestructura y tecnológicas con que trabajan cirujanos y los pediatras intensivistas, quienes cuidan de estos pacientes luego de sus cirugías.

En medio de una pandemia este tema parece ser de segundo plano. Recuerdo que las complicaciones más temidas en niños por el SARS-CoV-2 son el choque cardiogénico y las alteraciones en arterias coronarias. No nos olvidemos de los niños y sus corazones. Parece que planteo una utopía. Pero los ojos que no ven, son corazones que no sienten. Escribamos más finales felices.

El autor es pediatra