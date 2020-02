¿Se está cayendo en el alarmismo con el coronavirus?

Creo que los medios están transmitiendo la información que saben con gran sentido de la responsabilidad. No se ha provocado alarma, es más, últimamente se veía una situación contraria. La gente veía esto como algo lejano, que ocurría en China.

Si lo comparamos con crisis sanitarias anteriores, ¿cómo de grave es?

La crisis de las vacas locas fue un problema diferente, porque fue una crisis de tipo alimentaria con unas características propias. Otras, como el SARS, la gripe aviar o la gripe A, fueron crisis parecidas, pero aquí sí que ha habido la sensación de que un gran país como es China está teniendo un gran problema para el que están aplicando medidas insólitas.

¿Qué diferencia al coronavirus de esas enfermedades?

El carácter diferencial es su capacidad de propagación verdaderamente excepcional, yo solo recuerdo algo parecido con la gripe A. Está teniendo características parecidas, pero, cómo se han tomado medidas drásticas de confinamiento de la población, de alguna manera, se ha ralentizado la propagación, lo que ha dado un carácter especial a esta crisis.

¿Tendrá consecuencias más a largo plazo?

Va a ser la crisis que tenga unas mayores consecuencias económicas en todo el mundo, porque afecta a un gran país como es China y, probablemente, políticas también.

La OMS ha advertido de que puede derivar en pandemia, ¿qué consecuencias tendría?

El considerarlo una pandemia implica que la OMS recomiende medidas más drásticas y lo hace, yo creo que no tanto por la preocupación de brotes como el de Italia, sino porque aparezca en un país menos desarrollado y con un sistema sanitario débil, donde las consecuencias serían devastadoras.

¿Es el brote de Irán el más preocupante en ese sentido?

A nosotros el que más nos preocupa es el que tenemos cerca, que es el de Italia, pero a nivel global, Irán es un régimen un poco cerrado y puede que no esté comunicando todos los afectados que hay. Pero ni Corea del Sur ni Irán son países subdesarrollados. El problema sería en África o países de Asia como Bangladesh o la India, queson los países que más preocupan a la OMS.

¿Cuánto tiempo podría tardar en haber una cura?

Los casos más preocupantes desde el punto de vista sanitario son los que pueden transmitir el virus, por un lado, y también los que pueden tener consecuencias graves para la vida, incluso provocar la muerte. Esta es una situación que no es muy diferente a la que se produce en otras enfermedades similares como la gripe y los tratamientos que se pueden usar son los convencionales.

¿Y se puede pensar en una vacuna?

Una enfermedad infecciosa se previene con vacuna y sería lo ideal, pero en este momento no hay vacunas ni las va a haber de manera inmediata. Estas vacunas tardarán meses en ponerse en marcha. Hay que probar la eficacia y, además, comprobar que es segura para los pacientes.

¿Se puede evitar que llegue a España?

Dadas las circunstancias del mundo actual, con la relación y la movilidad entre todos los países… No me atrevo a decir cuándo va a aparecer, pero tengo la impresión de que lo que ha ocurrido en Italia es simplemente el comienzo de lo que va a ocurrir en otros países europeos.

¿Cómo podría llegar?

Te puede sorprender en un aeropuerto, pero sobre todo en los sitios más inesperados. Hay que extender los protocolos a todo el sistema sanitario en su totalidad, no solo a los grandes hospitales de las grandes ciudades, también a los hospitales comarcales, a todas las urgencias hospitalarias y a los centros de salud de todo el mundo rural y los ambulatorios. Mientras los protocolos no se hayan permeabilizado a todo el sistema, yo no me quedaría tranquilo.