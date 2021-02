“Lo de ser un eterno adolescente en lo sentimental tiene su gracia”

El trono de Jorge Javier Vázquez empezó más que accidentado, y así lo describió él mismo. Alberto, el primer pretendiente, se marchó para luchar por la relación que tenía fuera, algo que sorprendió al presentador y le hizo repensar su trono.

“No sabía dónde meterme. En ningún momento barajé tal posibilidad en mi cabeza. La primera, en la frente“, confesó el catalán en su blog de Lecturas. “Me quedé tan descolocado que empecé a preguntarme: ‘Pero ¿qué hago yo aquí en este programa? Con lo a gusto que estoy con mis batallas en Sálvame”.

Sin embargo, el rostro de Mediaset quiso verle el lado positivo a toda esta situación y esto fue lo que le reafirmó que había hecho bien en ir al programa: “De vez en cuando hay que enfrentarse a situaciones que te descoloquen porque son precisamente esas situaciones las que te hacen dudar, seguir preguntándote, barajar la posibilidad de que tampoco tenías las cosas tan claras como pensabas”.

Después, reflexionó de la forma de ver la edad: “Me hizo mucha gracia pisar un plató con gente tan joven. Yo creo que me ven mayorcísimo, porque para los de veintipocos los cincuentones ya somos ‘personas mayores'”.

“El caso es que me estrené como tronista. Y me tomé muy en serio mi papel, porque si no me quedo en mi casa”, dijo en su artículo cambiando te tema. “Cosas que aprendí: que me da mucho pudor que alguien quiera conocerme. No respondo bien a los halagos […] Creo que es fruto de una timidez que ha ido parcheando mi trabajo en televisión”.

“La gente se pregunta si se puede encontrar el amor verdadero en un programa de televisión. Pero ¿qué es el amor verdadero?”, se preguntó. “Hoy tengo dos citas. Pues mira, esto de ser un eterno adolescente en lo sentimental también tiene su gracia“.