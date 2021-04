Han pasado casi dos meses desde que una neumonía bilateral arrancase la vida a Enrique San Francisco. El humorista, que estuvo ingresado durante más de dos meses por esta infección, falleció el pasado 10 de marzo a los 65 años. Desde entonces, han sido infinitas las muestras de amor y cariño que otros personajes del mundo del espectáculo han mostrado. Pero si hubo alguien que sufrió la muerte de ‘Quique’ esa fue Rosario Flores.

La cantante, su ‘hermana’, su primer gran amor, ha querido hacerle un homenaje en su primera entrevista tras el fallecimiento del que, en palabras de la artista, fue “una de las personas más bonitas” que han pasado por su vida.

“La verdad es que estoy bastante tocada por la muerte de Quique”, confesó Rosario en una conversación con Cristina Pardo. En ella, la hija de Lola Flores ha recordado cómo fue la relación que mantuvo con él cuando “era una niña” y las grandes lecciones que se llevó de aquella etapa de su vida: “Lo conocí con 18 años, él tenía 27 y me hizo la mujer que soy hoy”.

Al enterarse del fallecimiento de San Francisco, habló del humorista como “un genio inigualable” que le llenó “de sabiduría y de felicidad”. Ahora ha querido volver a ensalzar su legado y ha recalcado que, en su memoria, Enrique San Francisco quedará como “un tipo irrepetible, generoso, un artista maravilloso” al que echa “muchísimo de menos”.

La cantante ha confesado, además, que sigue “hablando con él” a pesar de que ya no esté presente y ha explicado la gran influencia que tuvo en ella su noviazgo con el humorista: “Con Enrique viví una de las etapas más bonitas de mi vida. Gracias a él he podido tener otras relaciones amorosas con libertad. He sabido querer bien a mis relaciones porque él me enseñó. Si me oye, le pido que nos ayude y que esté a mi lado de alguna manera porque se me ha ido una parte de mi vida con él“.