Lo bueno, lo malo y lo feo…

Feo: Falta de un sistema informático centralizado y una base de datos compartida entre los actores sanitarios, públicos y privados, para capturar información en tiempo real en plataformas digitales transparentes. Uso de pruebas serológicas no validadas con fines diagnósticos de infección aguda. Impacto negativo de algunos irresponsables “influencers” sobre la supuesta utilidad de panaceas milagrosas (dióxido de cloro, etc.), potencialmente tóxicas. Errónea y conveniente interpretación de gráficas epidemiológicas en medios de comunicación (espejismos estadísticos) por gente ajena al campo científico. Falta de transparencia de autoridades políticas en compra de equipos e insumos sanitarios a precios inflados. Violación de restricciones ministeriales por miembros del propio gobierno o partido en el poder. Aprovechamiento de la cuarentena para actos de presunta corrupción.

Malo: Débil capacidad de respuesta comunitaria (actividades de coordinación, recursos técnicos y humanos, pruebas diagnósticas iniciales) para detección de casos, rastreo de contactos y medidas eficientes de aislamiento (excepto Uruguay y Cuba). Retraso en informar resultados a las personas, afectando el escrutinio epidemiológico preciso y el aislamiento inmediato de infectados. No testeo de contactos asintomáticos. Prescripción de terapias ambulatorias no probadas para la enfermedad leve, por fuera de estudios clínicos rigurosos y en contraposición a las guías de medicina basada en evidencias, divulgadas por múltiples entidades de prestigio mundial (NIH, FDA, CDC, NICE, Sandorf, OMS-OPS, etc.). Politización de las decisiones sanitarias en el tiempo, más populistas que técnicas. Desatención de pacientes con enfermedades crónicas. Creciente activismo de movimientos anti-ciencia y anti-vacunas. Pobre cumplimiento de jóvenes con recomendaciones de bioseguridad. Cambio de autoridades de salud en medio de la pandemia. Deficiente atención gubernamental de las necesidades del personal sanitario. Pobre intervención en programas de salud mental para la población.

