Lluvia de fuego sobre Kiev

Lluvia de drones y misiles sobre Kiev y varias ciudades ucranianas. Es la respuesta de Putin a la destrucción parcial del puente de Crimea y el estreno del general Surovikin al frente de las tropas invasoras de Ucrania. El llamado ‘Napoleón ruso’ fue el autor de la devastación de Alepo, la ciudad siria patrimonio de la humanidad. El bombardeo de ayer no perseguía objetivos militares, fue un ataque contra la población civil y la moral del gobierno de Zelenski. El mensaje es que está dispuesto a recurrir a cualquier método, por abyecto que sea, para no perder la guerra.

