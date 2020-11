Llueven las propuestas en la plataforma para el diálogo

En ese sentido, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia , quien reconoce que es “positivo” cualquier esfuerzo por lograr un gran consenso nacional, cuestionó que el Gobierno solo dejó claro que todas las propuesta “factibles”, “pertinentes” o “viables” serían acogidas, pero no se explicó qué es “viable”, “factible” o “pertinente”. Tampoco quién lo determinará y con qué criterios. “Eso le faltó al presidente [Laurentino Nito] Cortizo, decírnoslo, pues al no estar claro para los que hemos sido invitados a colgar nuestras propuestas, lo haremos con la posibilidad que no sea ‘viable’, ‘factible’ o ‘pertinente’ y, por tanto, sea desechada”.

