Llorente, De Frutos, Óscar… las perlas de La Fábrica siguen destacando en LaLiga lejos del Real Madrid

La historia de amor entre el Getafe y los canteranos blancos también se ha hecho realidad esta temporada, más allá de la llegada de un Kubo que no termina de encajar con Bordalás. Si que lo ha hecho Rubén Yáñez , quien fue tercer portero del Real Madrid y que tras varias temporadas siendo cedido, ha logrado hacerse con la portería azulona esta temporada, en detrimento de David Soria, formado también de blanco. Desafortunadamente, los resultados no están acompañando a los del sur de Madrid en los últimos encuentros.

Otro de los futbolistas que más huella están dejando en el Levante es Gonzalo Melero , uno de los jugadores más creativos de la medular valenciana, pero que no termina de asentarse en el once de Paco López. También viste desde este verano la camiseta granota Dani Gómez , uno de los delanteros de la cantera blanca que más expectativas generó en La Fábrica.

