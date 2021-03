“Llevo mal las expectativas, no acepto que alguien por quien haces todo no responda igual”

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo…).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Engaños

PREGUNTA Hace un tiempo tenía una pareja buena y compartiamos juntos actividades sociales, familiares, gimnasio… Pero surgió otro chico que me ilusionó, me mostraba que era trabajador, buen padre… hasta que empezó a decir mentiras, engaños, abusos, y sobre todo le gustaba beber a escondidas.

Me engañaba con mujeres, hasta que vi su inestabilidad laboral, su irresponsabilidad y poco compromiso, tuve que romper con él. ¿Qué hago con este tipo de bichos?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Este tipo de personas son muy hábiles manipulando; en el fondo este hombre se ha aprovechado de tus buenos sentimientos y ha mostrado con claridad su egoísmo, su falta de coherencia y su ausencia de compromiso.

Sus mentiras constantes le incapacitan para mantener una relación seria, incluso para plantearse con responsabilidad su vida. No dejes que siga abusando de ti. No le cojas el teléfono, no tengas ningún contacto con él.

Mete sus cosas en una caja y mándale un mensaje diciéndole dónde se las dejas (su responsabilidad es recogerlas, pero si no lo hace, es su problema). Repito, no vuelvas a dejar que entre en tu vida, pues te volvería a engañar.

Por cierto, para que no te vuelva a pasar algo parecido, convendría que estuvieras más alerta para detectar esas mentiras. Recuerda siempre que lo importante son los hechos, no las palabras.

No puedo más

PREGUNTA Me encuentro en un momento de mi vida donde siento que ya no puedo más. Llevo cinco años con mi pareja, y aunque hemos vivido cosas bonitas son más las cosas negativas, nos hemos hecho daño mutuamente y él de un tiempo para acá es quien ha hecho más daño.

Yo he querido mejorar cosas en mi para salvar nuestra relación pero a pesar de que él me dice que me ama, no lo demuestra. Pone por encima de mí todo en su vida, su trabajo, su mamá, sus hijas…

El tiene 44 años, vive con su mamá y hace todo lo que ella dice. Ha buscado otras mujeres estando conmigo y dice que es porque sabe que en cualquier momento yo lo voy a dejar.

No quiero seguir más con él, es momento de terminar todo pero hay algo en mí que no me deja. Tengo un apego y una dependencia emocional enorme, vivo deprimida pensando en él, mantengo una ansiedad constante en la que si no me escribe o me habla yo me desespero por no saber qué está haciendo. Necesito ayuda, estoy desesperada y siento que no puedo más con esto.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Efectivamente, necesitas ayuda, pero ayuda profesional. Tienes una dependencia muy enfermiza de esta pareja. Hasta el extremo que aguantas vejaciones, humillaciones, desplantes, infidelidades… sin reaccionar. Y vas a seguir en esa rueda hasta que recibas ayuda profesional.

En estos casos, lo primero que hacemos los profesionales de la psicología es recomponerte, trabajar tu confianza en ti misma, tu seguridad, subir tu autoestima…, para fortalecerte y proporcionarte la fuerza y la determinación que necesitas para dejarle, pero dejarle sin hundirte; dejarle para vivir tú, para reencontrarte con lo mejor de ti, para fortalecerte emocionalmente.

Si ves que tienes dificultades para conseguir el tratamiento que necesitas a través de la Seguridad Social, hay fundaciones, como la nuestra, donde ayudamos a personas con pocos recursos y les proporcionamos la ayuda psicológica que necesitan. Puedes acceder a nuestras subvenciones, incluso a nuestra becas de tratamiento llamándonos a la fundación: Tel 910 837 781.

Mentiras

PREGUNTA Llevo 4 años con mi novio, al inicio de la relación él era una persona muy mentirosa, pero poco a poco fue mejorando. El sábado me dijo que ya se estaba durmiendo, pero como tenemos nuestros facebook abiertos vi que, con un amigo, invitó a salir a una muchacha. Me mintió.

No sé por qué lo hizo, me gustaría saber cómo reaccionar, si es conveniente hablar con él o esperar a ver si hay otra mentira.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Las mentiras es mejor dejarlas al descubierto. Habla cuanto antes con él, coméntale que ha traicionado tu confianza; trata de escucharle, pero transmítele claramente que una relación debe basarse en la confianza y en el respeto.

Evalúa sus argumentos y sus sentimientos y marca claramente tus líneas rojas, aquello por lo que no estás dispuesta a transigir. Recuerda que la mejor forma de ayudarle es no sobreprotegiéndole, no le trates como si fuera un niño, porque entonces actuará como tal. En los libros ‘Amar sin sufrir’ y ‘La verdad de la mentira’ describo varios casos parecidos al tuyo; intenta no engañarte y actuar con sensibilidad, pero también con coherencia.

No va a cambiar

PREGUNTA Me siento triste, llevo 6 años con mi pareja, el padre de mis dos niñas, pero tengo más problemas que alegría. Nos hemos peleado miles de veces, me dice que va a cambiar pero cuando volvemos poco a poco vuelve a cometer los mismos errores. No sé cómo aceptar la situación y mantenerme en un no. Nunca va a cambiar.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si negamos los ojos a la realidad nos privamos de controlar nuestra vida, nuestras emociones y nuestros sentimientos.

Está claro que tu pareja repite una y otra vez las mismas actuaciones. En el fondo, demuestra mucha inmadurez, pero se aprovecha de tu vulnerabilidad emocional.

Tus hijas merecen estabilidad, merecen verte bien (al menos a ti), merecen vivir en un ambiente de paz y no de tensiones, pero recuerda que tú también mereces respetarte y quererte.

En la situación que detallas, él se aprovecha de tu cansancio y de tu falta de contundencia. Actualmente la situación te desborda y necesitas ayuda profesional para recuperar tu autoestima y tu voluntad. Él volverá a hacer lo mismo, y tú cada vez te sentirás más débil.

Si ves que tienes dificultades para conseguir el tratamiento que necesitas a través de la Seguridad Social, hay fundaciones, como la nuestra, donde ayudamos a personas con pocos recursos y les proporcionamos la ayuda psicológica que necesitan. Puedes acceder a nuestras subvenciones, incluso a nuestra becas de tratamiento llamándonos a la fundación: Tel 910 837 781. Recuerda que si tú no te respetas, difícilmente otros lo harán.

Experimento la soledad

PREGUNTA Siempre he pensado que he sido una persona independiente, porque me agrada la soledad y nunca me he dejado influenciar por los demás (por ejemplo ni de adolescente para empezar a beber, siempre me mantuve firme, y así sigo de adulta). Pero a raíz de una ruptura me he dado cuenta que me volví dependiente de él (aún lo soy), y del resto de gente.

Me sigue gustando estar sola, pero busco/necesito que me tengan en cuenta en su día a día (aunque sea por whatsapp), y no solo para quedar de vez en cuando. No conozco casi gente en esta ciudad y he empezado a experimentar la soledad y sentirme muy triste por ello en algunas ocasiones.

Eso no significa que no haga actividades, pero pocas, y con la situación mundial actual, menos. Pero mi mayor problema son las expectativas. No sé cómo hacer para no tener expectativas con todo el mundo, y sufrir porque muy rara vez se cumplen. Entiendo que cada uno tiene sus circunstancias, pero creo que no soy capaz de aceptar cuando alguien por quien tu harías cualquier cosa no responde igual.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Cuando dices que “necesitas” que te tengan en cuenta estás mandando un mensaje muy peligroso a tu mente. En realidad, estás confundiendo la “necesidad” con un “deseo”. Es muy humano que “desees” que te tengan en cuenta, y no te sentirías tan mal si sólo lo desearas, pero tu mente está interpretando que necesitas esa atención y que sin ella no puedes sentirte bien.

Cada persona es diferente y no puedes esperar que actúen como tú lo harías, porque entonces será muy fácil que tengas decepciones constantes.

Actualmente, todo parece indicar que estás muy vulnerable emocionalmente; de ahí la importancia de centrarnos en recuperarte a ese nivel. Tu bienestar emocional no lo puedes dejar en manos de los demás; si les das esa fuerza, pierdes el control de tus emociones.

En definitiva, conviene que trabajes cuanto antes tu seguridad, tu confianza, tu autoestima… para que vuelvas a sentirte bien contigo misma y no te afecten tanto las reacciones externas. En el libro ‘Lo mejor de tu vida eres tú’ detallo numerosos ejercicios para conseguir que lleguemos a ser las personas que deseamos y alcancemos la fortaleza y el bienestar emocional que nos permitirá disfrutar cada día.