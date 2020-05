Llevó alegría a sus coterráneos en Darién

Se han atravesado Momentos difíciles por el cual esta Pandemia ha afectado a muchos hogares, pero siempre habrá ángeles con buenos corazones para ayudar al que necesite. A lo largo de esta crisis sanitaria en Panamá, han sido múltiples los actos de solidaridad desde Punta Burica hasta Cabo tiburón. Y tal como indica Rodríguez, no tienes que ser millonario. Lo importante es compartir y saber de que no estamos solos y que juntos vamos a salir adelante.

