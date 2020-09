“Llevo 14 años con mi pareja y nunca he tenido un orgasmo, él se tiene que sentir mal como hombre”

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es. Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago. Puedes consultar su web aquí.

Quedar como estúpido ante una dama

PREGUNTA Siempre he sido activo en el sexo y me encanta estar con una mujer, pero desde hace un tiempo no logro excitarme con ninguna. He tenido oportunidades pero en el momento en que estoy en la intimidad, no logro excitarme, a pesar de tener mucho deseo de estar con esa persona.

Si veo alguna película pornográfica o algo por el estilo llego a excitarme y tener una erección. Es muy frustrante quedar como estúpido frente a alguna dama y por ello solicito de su ayuda para ver qué me puede estar pasando y solucionar este problema que realmente en lo personal me afecta mucho.

RESPUESTA DEL EXPERTO Si un hombre tiene erecciones cuando se masturba, tiene erecciones al despertar y tiene erecciones espontáneas, casi podemos deducir que no hay causas orgánicas que justifiquen su dificultad de erección en un contexto relacional.

Tu dificultad, por otro lado muy habitual en las consultas de Sexología, radica en que arrastras una inseguridad sexual debida a una secuencia de ‘fallos’ en tu erección que se ha ido perpetuando y manteniendo gracias al “miedo” que, inevitablemente, reaparece ante un encuentro erótico significativo.

En ese momento entran en juego dos elementos que chocan entre sí: el deseo y el miedo a que se repita tu dificultad; en ese duelo siempre acaba ganando el miedo, entonces la ansiedad origina una lógica respuesta vascular que se traduce en tu pérdida de erección.

En tu caso, un sencillo asesoramiento sexológico unido a un apoyo farmacológico inicial te permitiría ir cogiendo confianza para gradualmente ir dejando la medicación de modo paralelo a la restauración de la tranquilidad y la confianza en el plano íntimo de vuestra relación.

Él aceptó una relación abierta, pero ya no

PREGUNTA Tengo una relación estable con mi pareja desde hace 5 años y medio. Tenemos una relación sólida con planes de convivir en breve.

El problema, ya hablado con mi pareja, es que al principio de la relación, él aceptó una relación abierta temporalmente (3 meses), bajo unas condiciones que yo cumplí, pero luego ya se negó.

En la actualidad a mí me gustaría tener esa opción de nuevo, ya que mi pareja me da mucho amor y cariño y quiero vivir con él, pero no me despierta pasión en la cama.

Lo hemos hablado y simplemente es que entran en juego otros gustos eróticos y fetiches que mi pareja no me puede proporcionar. Llevo 5 años así y nuestra relación funciona porque hay mucho más que sexo en nuestra relación; pero a la larga y en terreno sexual no es el tipo de relación que me gustaría tener. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA DEL EXPERTO Entrar en un marco abierto en el plano erótico, es decir, un marco liberal donde las parejas buscan elementos terceros con los que compartir cuerpo y no corazón, requiere conversaciones pausadas, sinceras y relajadas donde cada cual exponga su punto de vista sobre el tema y que permita valorar las ventajas e inconvenientes de la decisión.

Al inicio de vuestra relación hablaste con tu pareja de estar en un marco liberal y él aceptó, sin embargo, ese tipo de acuerdos se sustentaron en la fragilidad porque la relación era muy poco sólida y tenía poco recorrido; era difícil que él no aceptara tus necesidades y deseos porque vuestra relación era muy incipiente.

Años después, una misma propuesta no tiene la misma respuesta porque las circunstancias de vuestra relación no son las mismas.

Mi sensación es que estáis en una fase relacional que requiere una nueva conversación para evaluar vuestra vida erótica, explorar las necesidades eróticas de cada uno y exponer los miedos en su caso.

Si tras la conversación os mantenéis en la duda, sugiero consultéis a un profesional de la Sexología de vuestra zona para que os asesore y pueda valorar si esa posibilidad de innovación en el terreno erótico puede reportar más beneficios que perjuicios.

Sin placer en toda la vida

PREGUNTA Nunca en mi vida he tenido un orgasmo, ya llevo 14 años con mi pareja y la verdad esto me crea malestar, y creo que él se ha de sentir mal como hombre, ¿qué puedo hacer?

RESPUESTA DEL EXPERTO Hay dos preguntas iniciales que conviene te respondas: ¿tienes orgasmos tú sola?, si la respuesta es que no, hazte una nueva pregunta, ¿has tenido orgasmos durmiendo?

Es difícil que hayas dado dos respuestas negativas. Si tienes o has tenido orgasmos sola, eso significa que es posible que llegues al orgasmo en un contexto de pareja.

Si has dado dos respuestas negativas convendría evaluar tu estado de salud de un modo integral.

El orgasmo es un reflejo algo tímido que precisa, para desencadenarse en un contexto de pareja, confianza, tranquilidad, juego erótico apropiado y libertad para poder mostrarse.

La responsabilidad de llegar o no llegar a sentir un orgasmo recae fundamentalmente en una misma, por lo que tu pareja no debería llegar a sentirse culpable, aun cuando él estuviese encantado de que lo experimentases.

Sugiero acudáis a la consulta de algún profesional de la sexología para poder desentrañar las causas de tu anorgasmia y diseñar una estrategia de solución.