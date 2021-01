¿Llevas meses sin poder dormir? Es posible que sea ‘coronasomnio’

El psicólogo del sueño Guy Meadows, cofundador de The Sleep School, se explica: “El ‘coronasomnio’ es una palabra que se usa para definir la colección de alteraciones del sueño que ocurren debido a la pandemia. No es solo dificultad para dormir por la noche, sino tener también un cansancio excesivo durante el día”.

