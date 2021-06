llevan más 500 km y no paran

“Si los elefantes se comen los cultivos no pasa nada, sembraremos de nuevo el año que viene. Pero si resultan heridos, no habrá más “, comentó esta semana un aldeano de Yuxi a la CCTV.

Los medios estatales inciden en que la población de elefantes asiáticos salvajes -bajo protección estatal de nivel A, el más elevado en China- que viven en la provincia de Yunnan es de 300 ejemplares por los 193 de 1980, lo que no ha evitado especulaciones sobre si su migración se debe o no a la actividad humana.

