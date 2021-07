Llevan a la Corte resolución que autoriza renovar a PPC

Previa a la admisión de la demanda, se solicita la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo impugnado, a fin de evitar perjuicios graves y notorios, a los intereses del Estado, “pues estamos frente a un tema trascendental, en el cual, por espacio de 25 años, se regulará una relación jurídica, que no puede afectar el patrimonio y las arcas del Estado, en virtud de una cláusula de prórroga automática, la cual no opera por sí sola, sino que estaba condicionada. De ahí que apresurarnos a dar por aprobada una renovación de un contrato sin tener facultades para él, lesiona las normas jurídicas que regulan la materia en el país”.

