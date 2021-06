“Llevamos dos meses pidiéndolo y ahora hay prisas”

Sin embargo, también se muestran un tanto sorprendidos. Las negociaciones entre la RFEF y Sanidad no han surgido hace dos días , ni mucho menos, sino que llevan ya un tiempo. Mientras que el Comité Olímpico Español y el Ministerio de Defensa llevan semanas vacunando a los deportistas que acudirán a los Juegos de Tokio , los futbolistas españoles de la Eurocopa se han quedado al margen. Se da la ironía de que jugadores no convocados como Marco Asensio ya han recibido su vacuna, ante una eventual convocatoria con la selección sub23 para el torneo olímpico.

