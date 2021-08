llenar el depósito cuesta 14 euros más que el año pasado

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios ( OCU ) ha llevado a cabo un estudio sobre los precios en las gasolineras de toda España. La principal conclusión es que es posible ahorrar hasta 250 euros eligiendo las gasolineras más baratas . No obstante, según recalcan desde la OCU, “esta tarea no resulta fácil, puesto que solo una de cada seis gasolineras tiene precios baratos”.

En segundo lugar, el presidente de CECU ha denunciado que “este encarecimiento tan importante no viene acompañado de una subida proporcional del precio del barril de petróleo. No entendemos cómo es posible que estemos pagando prácticamente a 1,50 euros el precio del litro del diésel o el sin plomo cuando el petróleo no ha subido tanto”.

You May Also Like