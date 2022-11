‘Llegó la hora de cambiar’, Petro

Los resultados en términos reales, para la gente, aún no se ven, aunque, ha avanzado en afianzar las bases para producir esos cambios enunciados. Lastimosamente, la estrategia comunicacional no es asertiva ni eficiente; corriendo el riesgo de perder respaldo de la ciudadanía.

Ahora bien, a 100 días de instalado el nuevo Gobierno no han designado a casi la mitad de los cargos para el manejo del Ejecutivo -viceministros, directores generales, directores de entes descentralizados, etc.-. Esto sumado a que algunas áreas neurálgicas -como departamentos de comunicaciones en varios ministerios e instituciones- el personal que está al frente de las mismas viene del Gobierno del expresidente Duque, lo que ha provocado dispersión en los mensajes, así como innumerables errores que comienzan a minar su credibilidad.

