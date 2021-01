Llegó el primer lote de las vacunas Covid-19 a Panamá y aún no se licita la ‘cadena de frío’

Finalmente a las 12:30 a.m. de hoy miércoles llegó el primer cargamento de las vacunas contra la Covid-19 de la farmacéutica Pfizer-Biontech a Panamá, unas 12 mil 840 dosis; sin embargo el Ministerio de Salud (Minsa) no ha explicado la compra de los congeladores que a juicio de médicos y hasta empresarios estaría sobredimensionada además de atrasada.

