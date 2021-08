Llegó el día del debut del genio Messi

Por su parte, el argentino Mauro Icardi no forma parte del entrenamiento y no estará en Reims a causa de un esguince acromioclavicular, que lo mantendrá afuera de las canchas por tres semanas, luego de lesionarse ante Brest la semana pasada. El PSG formaría mañana con Keylor Navas; Achraf Hakimi, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe y Abdou Diallo; Ander Herrera, Idrissa Gueye, Georginio Wijnaldum o Marco Verratti; Ángel Di María, Arnaud Kalimuendo y Julian Draxler, con la gran posibilidad de que Messi y Neymar ingresen a jugar en el segundo tiempo.

