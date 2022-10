“Llegar media hora tarde a trabajar me salvó la vida”

Kiev no pierde la esperanza y sigue diciendo que “la noche más oscura es antes del amanecer”. Los ucranianos combaten también con música. Mientras suenan las sirenas en los sótanos, en el metro se escucha la canción más famosa y bonita de la capital , entonada por todos los congregados en la parada: “El mar verde está jugando, el día ya se está apagando. Las laderas del Dnipro son las más queridas para mí. Allí las ramas sirven de almohada al sueño de los enamorados… ¡Cómo no amarte, mi Kiev!”.

A algunos habitantes de la capital el ataque les pilló tomando un café, llegando a los colegios o paseando a los perros. El ataque ruso ha coincidido con el cumpleaños de Antonina, que tuvo que celebrar la fecha en el parking durante cuatro horas con el pelo mojado, porque la explosión le había pillado en la ducha . “Debería haber sido una fiesta pequeña con tarta casera”, lamenta. Antonina había cogido las vacaciones para estar junto a sus padres, a los que no veía desde hace siete meses. Pero el destino le reservaba otros planes. Después de salir de la ducha, escuchó las sirenas de los servicios de emergencia y bomberos, y vio a la gente corriendo y gritando. Lo primero que hizo es llamar a su madre para cancelar sus planes y no ponerla en peligro. “Deseo que vayan al infierno todos los rusos que participan en la guerra o que no protestan contra ella”, exclama enfadada.

