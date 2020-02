Llegan los primeros 15 estudiantes de China, pasarán 15 días en observación

De igual forma solicita a la población el no difundir cadenas , ni compartir información que no sea por los canales oficiales y se insistió en que el Ministerio de Salud es la única institución autorizada para dar información oficial.

La ministra de Salud reiteró en que hasta el momento en el territorio panameño no se han reportado casos del virus y que los estudiantes procedentes de China deben cumplir con los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud (OPS), los cuales establecen que deben permanecer en observación al menos por 15 días y se les dará el seguimiento para ver la evolución o no de cada una de las personas.

