Llegan los llamativos Ear (stick), los segundos auriculares transparentes de Nothing

Si se tiene el Nothing Phone (1), tras la preceptiva vinculación se dispone de acceso directo a la mayoría de ajustes y configuraciones sin necesidad de recurrir a una app. Para otros móviles Android o con sistema iOS está precisamente la aplicación Nothing X .

Si los Ear (1) se ajustaban al perfil de auriculares con almohadilla de silicona, los Ear (stick) cambian de estilo al plasmar un cabezal duro, lo que no compromete la comodidad. De formato medio intrauditivo , de hecho se asientan en el canal de manera menos intrusiva. Con ellos, Nothing busca ofrecer una opción diferente. Salen a la venta el 4 de noviembre en 40 países, incluido España, por 119 euros .

