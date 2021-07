Llega una de las grandes carreras de montaña: val d’aran by utmb

Hace más de dos años que comenzó el viaje, más de 30 meses desde que se inició el camino pero, por fin, Val d’Aran by UTMB® ha llegado a la línea de salida. El sueño de combinar montañas, altura y dureza ya es una realidad que cobrará vida ese fin de semana. Será la primera prueba del Grupo UTMB® que se celebra en 2021, y después de Chamonix, la primera prueba de la familia UTMB® que se realizará en Europa.

“Es la primera vez desde UTMB® Mont-Blanc en 2019 que podemos dar la bienvenida a corredores internacionales. Desde Thailand by UTMB® y más tarde Panda Trail by UTMB®, que seguimos a distancia, hemos echado de menos el aspecto humano de esta experiencia, algo esencial en nuestra visión de los eventos UTMB”. ha declarado Catherine Poletti, Presidenta de UTMB Group.

La primera edición de la Val d’Aran by UTMB® contará con cerca de 4.000 participantes de 75 nacionalidades distintas. La cita reunirá a trail runners de reconocimiento internacional en un evento que arrancará el miércoles 7 de julio con la recogida de dorsales, y se alargará hasta el domingo 11 de julio con la entrega de premios a las 12:00h en Vielha y la llegada de los últimos corredores a las 18:00h.

“Después de dos años de trabajo que han sido muy duros a causa de la pandemia, por fin llegamos a la fecha de la celebración de la carrera y estamos muy contentos. Es un símbolo de nueva normalidad en el mundo de las carreras del trail y del deporte outdoor. Lo tenemos todo previsto para que Val d’Aran by UTMB sea una prueba magnífica en esta primera edición”, declaró Xavier Pocino, director de Val d’Aran by UTMB®.

Las carreras

La Val d’Aran es un enclave repleto de historia. Frontera con Francia, dispone un clima único, nieves perpetuas, gastronomía exquisita, singularidad idiomática y un fuerte patrimonio cultural.

Sea cual sea la distancia, los participantes de las diferentes pruebas de Val d’Aran by UTMB® recorrerán el Valle formado en un 95% de su territorio por naturaleza pura, dispuestos a dejarse atrapar por la grandeza de sus imponentes montañas.

TORN D’ERA VAL D’ARAN – VDA 162 KM

Torn dera Val d’Aran significa Vuelta a la Val d’Aran en aranés y es el emblema de Val d’Aran by UTMB®. 162 km con un desnivel positivo de 10.700 m que recorren los diferentes elementos que configuran el camino: aire, fuego, tierra y agua. La salida de esta prueba es el viernes 9 de julio a las 18:00h en Vielha, y cuenta con la participación de corredores de renombre como Jordi Gamito, podio en UTMB: “La VDA son 162 kilómetros y es una carrera muy dura y muy técnica, además de exigente. Tendremos por delante 24 horas de recorrido, así que habrá que ir paso a paso. Yo saldré a hacer mi propia carrera y a pelear solo conmigo mismo. Si no me fallan las fuerzas, podré luchar por el podio. Le tengo mucho respeto a una carrera en este tipo de terreno y estoy entrenando para que sea un éxito. Voy a Val d’Aran by UTMB® con muchas ganas”, comenta Gamito. En categoría femenina, la japonesa Kaori Niwa y la sueca Anna Carlsson serán dos de las grandes favoritas a la victoria final.

CAMINS d’HÈR – CDH 105 KM

Camins d’Hèr se traduce como Caminos de Hierro. Un recorrido por las partes más salvajes y altas de la Val d’Aran. 105 km con dos zonas muy diferenciadas: una, donde el pasado y la dureza de la montaña cobran protagonismo, y otra, donde el agua toma el relevo presentándose bajo diferentes formas de lagos, cascadas y ríos. El antiguo pasado minero del Valle se descubre en esta espectacular carrera, que atraviesa túneles y minas a los pies del imponente Mauberme.

El vasco Aritz Egea es uno de los corredores que tomará la salida a primera hora de la mañana (07:30h) del viernes día 9 de julio en Les: el guipuzcoano, acostumbrado a distancias más cortas, tiene este año el objetivo de probarse en la ultradistancia.

PEADES D’AIGUA – PDA 55 KM

Peades d’Aigua es Pisadas de Agua en la lengua local. Un recorrido de 55 km que atraviesa uno de los tramos más impresionantes de estas rutas, Colomèrs, el circo de lagos glaciares más grande de los Pirineos. Esta rápida y exigente carrera discurre por más de 20 lagos y por los antiguos baños termales conocidos por los romanos: Banhs de Tredòs. La salida tendrá lugar el sábado 10 de julio a las 06:30h de la mañana en el Pla de Beret. Entre los corredores de esta prueba destacan Yeray Duran, segundo en la TDS en 2016, y Angels Llobera, podio en Ultra Pirineu o victoria en el Gran Trail Aneto-Posets.

SKY BAQUEIRA BERET – 15 KM

Una carrera ideal para disfrutar de las vistas de todo el valle. Con salida en el Pla de Beret a las 09:30h del sábado 10 de julio, la Sky recorre el valle de Parros hasta el Cap de Clòsos (2.418m) para ofrecer una de las mejores vistas de la Val d’Aran. Además, asciende hasta el Cap dera Sèrra (2.248m), desde donde se observan las montañas centrales del Pirineo con el Aneto al fondo. Los acompañantes podrán subir el telesilla de Blanhiblar para animar a los corredores mientras toman un café en el Pàrrec de Blanhiblar. Destaca la participación de Anna Comet, apasionada del Valle, podio en la OCC y ganadora en hasta tres ocasiones de la Everest Trail Race.