llega un gran cambio para ver películas y series en el móvil

Esta función busca mejorar la experiencia en aquellas circunstancias en las que el usuario intenta descargar una película o serie, pero la conexión no es muy buena, funciona con lentitud, se ha quedado sin datos móviles o no puede esperar a ver el contenido mientras se descarga.

Es posible que ya estés acostumbrado o acostumbrada a aprovechar las descargas en Netflix; una función realmente útil para viajes o momentos en los que no tienes conexión a Internet o no quieres gastar datos de sobra pudiendo descargarte películas y capítulos de series y documentales previamente. El problema es que los usuarios de Netflix pueden quedarse a medias de la descarga sin querer. Pues bien, esto ya no será un problema.

You May Also Like