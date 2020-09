Llega padre de Messi a Barcelona para reunirse con Josep María Bartomeu

Sin embargo, para llegar a ese punto, pasarían unos meses en los que se considera muy improbable que ningún club estuviera dispuesto a arriesgarse, por lo que se seguiría en el mismo escenario y esa es una situación que no la desea un Barcelona que mantiene firme su deseo de contar con Leo y que sería terrible para el propio futbolista, quien, de mantener inamovible su decisión de no volver a vestir de azulgrana, corre el riesgo de quedarse varios meses sin jugar.

Jorge partió en vuelo privado a Barcelona desde Rosario, Argentina, claro de las dos posturas y con la intención de desencallar una situación que quema en Barcelona y amenaza el futuro deportivo de su hijo, quien está tan convencido de que ya no pertenece a la disciplina azulgrana, que no se presentó a la pretemporada y espera resolver cuanto antes el asunto.

A su llegada al aeropuerto Jorge Messi se limitó, saliendo a toda prisa de la terminal, a responder con un escueto “no sé nada muchachos” a todas las preguntas de los informadores, dirigiéndose en coche a las oficinas que posee en la parte alta de Barcelona. Allí el padre del crack no fue mucho más claro en las breves palabras que intercambió con los periodistas. “Lo veo difícil” contestó a la pregunta de si contemplaba un acuerdo con el Barcelona y “no he hablado con Guardiola”, mucho más concreto y firme cuando se le refirió por el entrenador catalán y resolviendo que no ha tratado su fichaje por el Manchester City.

