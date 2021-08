¿Llega o no? Ancelotti aclaró si Mbappé está en los planes del Madrid

De igual forma se comenta que el PSG no dejará salir a Mbappé en esta campaña, pues sólo se iría hasta el próximo año si decide no renovar, pero de momento Pochettino lo tiene contemplado como titular.

De igual forma reveló que sus muchachos se enfocan en el trabajo diario y no en quién podría llegar o no, apagando las ilusiones de los madridistas sobre un bombazo.

Por sus palabras, se podría interpretar que Kylian Mbappé no llegaría al conjunto Merengue en este verano , pues en apariencia Ancelotti se ha enfocado en trabajar con los jugadores disponibles y su esquema no depende del francés.

“ No me importa lo que pasará en los próximos días porque mi plantilla es muy fuerte. Nuestra idea es la misma. E stá plantilla puede competir por todo. T enemos muchos jugadores top , no puedo decirlos todos. Está llena de estrellas. El compromiso es total”, confesó Ancelotti.

En conferencia de prensa, previo a su partido de la J2 en LaLiga, Ancelotti fue cuestionado una vez más sobre si Mbappé llegaría en este periodo de fichajes al Real Madrid o no, donde el técnico fue claro al decir que está contento con su equipo y que no están mirando al mercado.

Se rumora que Mbappé no está del todo a gusto dentro del PSG ya que él habría buscado su salida rumbo al Real Madrid, hecho que no está confirmado pero casa cosa que hace el francés dicen que es un ‘guiño al Madrid’; Ancelotti dejó clara su postura.

