Llega a Puerto Rico el Ford Mustang Mach-E, SUV totalmente eléctrica – WAPA.tv – Noticias

San Juan, PR, 6 de octubre de 2022 — Llega oficialmente a Puerto Rico el Ford Mustang Mach-E, para los que quieren vivir el poder de la electrificación con el pony car más famoso y de mayor venta en el mundo. Mach-E combina lo mejor de dos mundos: el poderoso legado de una de las leyendas más icónicas de la industria automotriz y el futuro tecnológico, electrificado y conectado de la movilidad.

Desde que el Mustang original tomó por sorpresa al mundo en 1964, representó libertad, progreso, desempeño rápido y un toque de rebeldía. Ahora, Mustang está listo para reimaginar estas ideas para un futuro eléctrico poderoso, con espacio para las crecientes necesidades de los clientes y avanzadas actualizaciones inalámbricas que continúan mejorando su vehículo.

Diseñada con tecnología de vanguardia, la primera SUV deportiva 100% eléctrica de Ford ofrece un máximo de 306 millas de autonomía y alcance¹. Mach-E brinda aceleración instantánea y silenciosa, que en su versión GT es capaz de alcanzar de 0 a 60 mph en solo 3.5 segundos².

“El Mustang Mach-E reta la idea de que los vehículos eléctricos solo son buenos para reducir el consumo de gasolina”, señaló Rosángela Guerra, directora gerencial de Ford para Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe. “Además de tener un vehículo cero emisiones, la gente quiere un auto que sea emocionante de conducir, que se vea hermoso y que pueda adaptarse fácilmente a su modo de vida, y el Mustang MachE ofrece todo esto con un estilo inigualable”.

El Mustang Mach-E 2021 ha recibido importantes distinciones de la industria, incluyendo Editor’s Choice Award y Electric Vehicle of the Year Award de Car and Driver, Eco-Friendly Car of the Year de Cars.com, Utility of the Year de AutoGuide, Green Vehicle of the Year y Car Buyer’s Award de Autoweek. Además, su versión Premium All-Wheel Drive 2021 ganó Best Overall Car for 2022 de AAA.

Desempeño electrizante

Las tres versiones disponibles en Puerto Rico son Premium RWD (rear-wheel drive), Premium eAWD (allwheel drive) y GT Performance. Todas están equipadas con baterías de alcance extendido de 91 kWh. La batería de la Premium RWD tiene un alcance estimado de 306 millas, la Premium eAWD de 290 millas y el GT Performance Edition de 260 millas¹.

Utilizando la nueva arquitectura totalmente eléctrica de Ford que coloca las baterías en la parte inferior del chasis, los ingenieros y diseñadores de Ford pudieron crear un vehículo que no sólo es fiel a la tradición Mustang, sino que también maximiza el espacio de la SUV para cinco pasajeros y equipaje.

La batería está asegurada dentro de una caja a prueba de agua y rodeada de protección que absorbe impactos. También está refrigerada por líquido para optimizar el rendimiento en condiciones climáticas extremas y mejorar los tiempos de carga.

Mach-E viene con el Cargador Móvil Ford, que es compatible con tomacorrientes de 120V o 240V para una carga más rápida. Además, para maximizar la velocidad de carga residencial³, se encuentra disponible la Estación de Carga Conectada Ford.

La versión Premium RWD produce hasta 290 caballos de fuerza y 317 libras por pie de torque, mientras que la Premium eAWD hasta 346 caballos y 428 libras por pie de torque. El GT Performance Edition puede entregar hasta 480 caballos de fuerza y 634 libras por pie de torque4 .

Los conductores tendrán cuatro experiencias de manejo: Engage, Whisper, Unbridled y Unbridled Extend; cuando seleccionan una, Ford Mustang Mach-E ajusta los sonidos, las luces y las dinámicas de conducción al estilo que se haya elegido. Además, ofrece el modo One Pedal que sirve como ayuda para el conductor. La versión GT añade el modo de manejo Unbridled Extend hecho para las pistas.

El Mach- E GT también cuenta con discos delanteros ventilados de 15 pulgadas y llamativas pinzas calipers rojas diseñadas por Brembo, el maestro italiano de la fabricación de frenos de alto rendimiento, que ofrecen una potencia de frenado digna de los mejores circuitos de carreras.

Por otro lado, la suspensión activa MagneRide®, que se ajusta 1000 veces por segundo, ayuda a mantener el Mach-E GT firmemente adherido al asfalto. El resultado es una conducción suave y emocionante que ofrece confianza.

Diseño indiscutiblemente Mustang

Mach-E personifica el espíritu del legendario Mustang – desde su silueta deportiva y curvas musculosas hasta las estimulantes experiencias de manejo que ofrecen sus dinámicas de conducción y sonidos únicos. En este vehículo se reconocen a simple vista algunos elementos de diseño icónicos del Mustang, como la línea del techo aerodinámica y de pendiente rápida.

El legado Mustang también es evidente en elementos distintivos como su bonete largo y potente, su diseño trasero, sus atrevidas luces delanteras y sus distintivas luces traseras de tres barras. El diseño y la ingeniería inteligente ofrecen una sorprendente sensación de amplitud en los asientos traseros y un amplio espacio de carga.

El techo panorámico de cristal fijo ilumina el interior del Mach-E con luz natural y mejora la sensación de amplitud. Además, el cristal cuenta con un revestimiento especial, ayudando a que el interior se mantenga más fresco en verano y más cálido en invierno.

Los exclusivos asientos deportivos característicos de Ford Performance, con que cuenta la versión GT proporcionan la máxima comodidad y lujo tanto para el conductor como para el pasajero.

Además de su totalmente nuevo sistema de propulsión, el Mustang Mach-E oculta otra sorpresa bajo su bonete: una unidad de almacenaje frontal con drenaje. Con un espacio de almacenaje de 4.7 pies cúbicos, es lo suficientemente grande como para guardar cómodamente un equipaje de mano. Y debido a que tiene drenaje, se puede llenar con hielo para mantener fríos alimentos y bebidas, para un mayor disfrute de los viajes.

Tan pronto el dueño se acerca a su Ford Mustang Mach-E, lo reconocerá y le dará la bienvenida. Primero, proyecta un Pony en el piso para saludarlo y después, automáticamente ajusta los asientos, espejos, el radio, la luz ambiental, los modos de manejo y otras preferencias para que queden exactamente como le gustan. Los usuarios pueden ir todavía más lejos y crear sus propios avatares para guardar las configuraciones que deseen.

Mach-E se encuentra disponible en los colores Space White, Shadow Black, Rapid Red, Dark Matter Gray, Iced Blue Silver, Grabber Blue y Cyber Orange. Además, ofrece un paquete de apariencia Ice White.

Tecnología avanzada para estilo y funcionalidad

Mach-E sigue evolucionando con la tecnología. Las actualizaciones Ford Power-Up ofrecerán mejoras constantes, desde el sistema de conexión y entretenimiento SYNC® 4A, hasta actualizaciones que ayuden a mejorar la capacidad y potencia del vehículo a lo largo del tiempo. Estas actualizaciones inalámbricas seguras y a distancia maximizan continuamente las funciones del vehículo. Para hacer las actualizaciones, los usuarios podrán utilizar FordPass® Connect y programar un día y hora para tener listo el vehículo cuando quieran salir de viaje.

El sistema SYNC 4A ofrece opciones de comunicación y entretenimiento conectados a la nube con una impresionante pantalla táctil de 15.5 pulgadas. Entre sus funciones se encuentran reconocimiento de voz, integración inalámbrica de teléfonos inteligentes y gestión de carga del vehículo. Además, el sistema de navegación avanzada planifica inteligentemente las paradas para recargar en los viajes largos.

SYNC 4A conecta con el sistema de audio B&O™ by Bang & Olufsen con 10 altavoces,una atractiva barra de sonido y un subwoofer altamente eficiente para una experiencia sonora de alto nivel. El sistema SYNC4A es compatible con Apple CarPlay® y Android Auto®.

Para mantener a todos conectados, Mach-E ofrece 4 puertos de carga inteligente USB en su interior, así como una plataforma de carga inalámbrica.

Por otro lado, Mach-E no necesita una llave tradicional ni tiradores en las puertas. En su lugar, las innovadoras funciones de conectividad del sistema de apertura E-Latch y FordPass™ permiten acceder al vehículo eléctrico de forma rápida y sencilla desde el móvil. Con E-Latch el vehículo reconoce a su dueño y se ilumina, con un simple toque abre su puerta. También reconoce cuando el conductor sale, y se cierra automáticamente.

Además, a través de sencillos pasos en la aplicación de FordPass®, se pueden crear y manejar hasta cuatro “llaves virtuales”. Estas llaves permiten bloquear, desbloquear y arrancar el vehículo de manera remota. También se puede crear un código de respaldo para desbloquear y encender la SUV si el teléfono se pierde o se queda sin batería. FordPass también permite monitorear la carga del vehículo desde cualquier lugar.

La avanzada tecnología en el Mach-E también se integra con la plataforma Ford Co-Pilot360™ con funciones de asistencia al conductor tales como Control de Crucero Adaptativo con Stop & Go y Mantenimiento Central de Carril, Sistema de Frenado Trasero Automático, Faros con Activación Automática de Luces Altas y Cámara 360, entre otras tecnologías de seguridad.

El totalmente eléctrico Ford Mustang Mach-E se encuentra en los nueve concesionarios autorizados Ford en Puerto Rico. Para más información, puede acceder a ford.com.pr