‘Llámenlas, cuídenlas’, Jacky hace llamado para quien tenga viva a su madre

“A esa mujer quiero darle una medalla por no abandonarme y permitir que aquí llegara, a esa mujer que muchos páramos pasó, pero nunca me abandonó…”. “Anayansi”, uno de los temas más sonados de El Roockie , habla del amor que debe tener un hijo hacia esa madre luchadora y dejar a un lado la malcriadez.

