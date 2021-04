“Llama a alguien de tu nivel, de tercera división keniata”

De hecho, hasta tuvo tiempo para bromear con él, al preguntarle de qué equipo era, después de recordar su simpatía por Boca Juniors. “Yo no digo de que equipo soy”, contestaba el periodista antes de que Ibai le diese la puntilla: “ No tienes nada bueno, Gustavo. Ni el equipo” .

“Si Dybala no quiere ir contigo, baja de nivel, no vayas a un delantero de la Juventus, ve a uno de tu nivel, entrevista a uno de la tercera división keniata “, añadió, antes de pedirle que “le dejase en paz”. No obstante, cuando más tensa estaba la situación todo terminó de la mejor manera, con Ibai interviniendo en el programa de López y haciendo las paces.

