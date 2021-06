LLAC: Un antes y un después

Con 15 años y en medio de una pandemia, postulé al Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2020 (LLAC) 1.0. Era un momento en el que muy pocas cosas me interesaban. Si no me afectaban directamente, no les prestaba atención. Y en ese momento, lo único que me molestaba, era el método de enseñanza que se utilizaba en los colegios y en las clases virtuales.

Todavía recuerdo el momento cuando estaba sentada en el escritorio, frente a la computadora, justo una semana antes de mi cumpleaños número 16, tratando de pensar en qué experiencias de mi vida escolar podría incluir en la solicitud.

La niña de entonces no se hubiera atrevido a escribir este artículo de opinión. Ella creía que, siendo tan joven, no podía crear un cambio significativo que impactara a los demás.

Casi un mes después, recibí un mensaje: había sido seleccionada. Lo leí junto a mi mamá: ella se emocionó más que yo. Estaba consciente de la gran experiencia de la que formaría parte y de que el Laboratorio haría un gran cambio en mí.

Al Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana, lo defino en una sola palabra: “diversidad”. Conoces y te relacionas con personas de todo el país, cada una representativa de diferentes culturas y tradiciones; con edades distintas y de entornos socioeconómicos contrastantes. Sólo esa experiencia es un aprendizaje continuo, en el que logras desarrollar un enfoque diferente y más amplio al que estas acostumbrado, a considerar los problemas y sus posibles soluciones desde lo más sencillo a lo más complejo.

El LLAC es una plataforma de convergencia de grandes personas, experiencias y conocimientos en la que te brindan las herramientas para que puedas desarrollar tus competencias y habilidades. Estas capacidades que se desarrollan no solo sirven para la elaboración de los proyectos del LLAC, sino que son eficientes instrumentos que puedes utilizar en la cotidianidad. En mi caso, las uso en mis actividades en el colegio, en debates e, incluso, cuando hablo en público. Es una puerta que te enseñará a superar todos tus miedos y romper las barreras que te impiden iniciar el cambio, primero en ti, luego en tu comunidad y, después, en nuestro país, para así construir juntos el Panamá que tanto queremos.

El proyecto en el que participo se llama ALFADI, acrónimo de “Alfabetización Digital” . Surge a raíz de una de las brechas educativas más notorias en los últimos tiempos: la digital. 10 jóvenes entre 16 años y 23 años brindamos oportunidades de capacitación a padres de familia y docentes de todo el país durante el último trimestre del año, por medio de clases en vivo por la plataforma Zoom, con módulos de nuestra autoría. Las sesiones luego eran subidas a YouTube.

Las capacitaciones han continuado desde principios de este año en dos colegios de la provincia de Panamá. Ha habido dos talleres dirigidos a docentes sobre el uso de las herramientas y de las plataformas digitales. Hemos tenido 12 voluntarios, 44 beneficiarios directos (padres de familia y docentes) y más de 1,575 beneficiarios indirectos -estudiantes y jóvenes- en todo el país.

En lo personal, ha sido una oportunidad muy grata, poder ayudar a otras personas a adquirir conocimientos que fortalecen el proceso de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes. Me encanta terminar las clases y observar las sonrisas de los participantes demostrando su agradecimiento.

La persona que soy ahora puede asegurar que no es la misma que, con 15 años, postuló a ser parte del LLAC. El Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana me ha ayudado a fomentar mi pensamiento crítico y analítico; me enseñó a superar los miedos que, como joven, sentía. Aprendí a que es bueno tener una idea y querer alzar mi voz para hacer algo que pueda beneficiar a muchas personas. No importa la edad que tengas: nunca eres demasiado joven para iniciar el cambio que todos queremos y necesitamos. Ya es momento que dejemos de criticar o culpar a los gobiernos y a terceros por lo que no nos gusta: levántate y empieza a actuar. Todos podemos sumar para lograr el cambio.

La autora es egresada del LLAC 1.0 y miembro de ALFADI