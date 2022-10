Lizz Truss, una ‘dama de hierro 2.0’ que se rindió a los 44 días de llegar al poder

Truss, al fin y al cabo, quería ser Margaret Thatcher . Una especie de ‘dama de hierro 2.0’ que hizo de las drásticas bajadas de impuestos su bandera en la carrera hacia el número 10. No era la favorita entre la población británica en general, pero sí entre quienes decidían: el Partido Conservador quería un revulsivo. Sabía que lo necesitaban. Y ese golpe de efecto fue una Truss que, con todo, no tenía buenas relaciones con los medios de comunicación. Sin ir más lejos, suspendió una entrevista que tenía programada en la BBC porque, dijo, no podía “perder el tiempo”.

Este último puesto es el que le dio mayor notoriedad, sobre todo en el marco de la invasión rusa de Ucrania , pero también en lo referente al brexit. En 2016 , Truss votó por la permanencia, pero no ha tenido problemas en reivindicar en los últimos meses la ‘presión’ a la que somete Bruselas al Reino Unido. Su perfil, recto y muy duro, no aventura buenas relaciones con la Unión si llega a primera ministra y de hecho ya ha dejado claro que suspenderá el artículo 16 del acuerdo. Ese paso rompería de plano el Protocolo de Irlanda, uno de los principales pilares, y por ende todo el pacto. Bruselas ya asume que se avecina un periodo complicado si ella llega al poder.

