Liza Hernández y el instagramer Mariván luchan contra el COVID-19

El 2020 ha dejado mucha tristeza en la humanidad, el COVID-19 ha atacado a millones de personas, dejando luto y dolor.

En Panamá las cifras son críticas, en el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud se registraron 209,584 casos desde que empezó la pandemia en Panamá el pasado mes de marzo.

Miles de personas en Panamá han sufrido y batallado con este mal, entre esas caras populares del “Chollywood” como Víctor Ballesteros, Ashlany Gómez, Paul McDonald, Franklyn Robinson y ahora se les suman el instagramer Mariván y Liza Hernández.

Oración por Mriván y los pacientes de COVID-19

Ayer circuló en redes redes sociales la información que Mariván, popular en Instagram, está hospitalizado en una Unidad de Cuidado Intensivo. “Hermano, sé que no puedes escuchar ni ver esto, pero voy a publicar esta foto para que cada persona que te aprecia pueda orar por ti, como toda mi familia lo esta haciendo. Que Dios todo poderoso te saque de esta situación. #Amén @anyuri_martinez estamos contigo cuñada”, publicó Juliano R15, uno de los mejores amigos del instagramer.

Sus seguidores no dudaron en enviarle buenas vibras.

Liza pide que se cuiden

Por otro lado, ayer en horas de la noche Liza Hernández mediante un “live” reveló que es paciente COVID-19, que es asintomática y está confinada en su casa. “Me he hecho los exámenes, me hice mi terapia del pecho, gracias a Dios no se me fue el gusto, no se me fue nada”, comentó.

Liza comentó que se contagió de COVID-19 por su hermana que se cuidaba mucho, “así que donde menos te da cuenta y piensas que te estás cuidando al máximo pasa. Mi hermana fue la primera que se infectó, gracias a Dios está bien, ya salió de los 14 días”.

Liza aprovechó el “live” para pedirle a sus seguidores que se cuiden mucho, y eviten visitar a sus familiares, y si lo hace en estas fiestas, que se hagan las pruebas antes de visitarlos.