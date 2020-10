Liza Hernández sí fue con Floyd Mayweather a la ‘party’ de Cardi B

Ayyy, que las envidiosas muerdan el piso, porque no les queda de otra papá. Recuerden que ya le habíamos comentado que Liza Hernández anda por Estados Unidos y aprovechó para pasarse a una de las tantas fiestas por el cumpleaños de la rapera Cardi B, bueno, no había rastros de que Floyd Mayweather, Jr. estuviera ahí junto a Liza. ¿Y qué creen? El man sí ‘taba ahí, ella andaba con su “bochom” bien rica de negro con blanco, con un “crop top” Balmain de 947 dólares. ¡Deliciosa y sustancial!

