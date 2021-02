Liza Hernández puso a Floyd Mayweather a pedir perdón

Los fans de la de los rizos dorados la apoyaron: “Mi favorita hasta ahora”, “liso que es”, “duro al hueso”, “reemplazable, tampoco ese bombón no nace dos veces”, “la que pesa, pesa, y me siento orgullosa”, “hermosa princesa que pesa”, “para mí la mejor de Panamá, esas otras de faranduleras ni dicen nada. Tú eres toda natural”… fueron algunos de los comentarios a favor.

La gente estaba indignada por el comentario poco caballeroso del ex de la panameña. Comentarios iban y venían. De la nada, desaparece el cometario original y aparece otro de Floyd: “Solo estaba bromeando. No quería hacer daño ni faltarte el respeto”, comentó Floyd.

La gente se fue en masa a la cuenta de la Doradita a ver si lo que decíamos era verdad. Y luego le respondió: “No bebé, para ti no soy reemplazable y por eso no me superas. Sigue intentando”.

