Liverpool, un título tan esperado… que tiene que esperar

Si las reglas no son claras sobre una cuestión tan infrecuente, el Liverpool no debería ser privado de su título, cuando ya se han disputado tres cuartos del curso, 29 jornadas de 38.

El grupo ‘Spirit of Shankly’ -nombre del mítico entrenador de los Reds entre 1959 y 1974- pidió al club “seguridad de que los trabajadores que no son jugadores no tendrán pérdidas de salario por tareas que serán anuladas”.

“Pero hoy el fútbol y los partidos no tiene verdaderamente ninguna importancia. Si hay una elección entre el fútbol y el bien común, no tengo ninguna duda, realmente ninguna”, añadió.

“Como ya he dicho antes, el fútbol es siempre la más importante de las cosas no importantes”, declaró el viernes en un mensaje a los hinchas el técnico alemán de los Reds Jürgen Klopp.

