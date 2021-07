Listos para ayudar a empujar la reactivación

Se ha dado en países de la región ya. El endeudamiento como relación al producto interno bruto ha aumentado a niveles de hace décadas y si no logramos repuntar el crecimiento económico la desmejora en la calificación de riesgo soberano lastimosamente es una posibilidad. Sin embargo, es justo resaltar que Panamá sigue estando activo y bien aceptada su deuda en los mercados internacionales. El reto aquí es usar esa deuda para inversión de capital y no gasto corriente. Lo primero, potencia la economía; lo segundo, no.

El otro factor que se revisó desde hace un año fue el fortalecimiento de la liquidez del banco para atender las posibles salidas de depósitos. Esto se hizo con mucho éxito ya que no solo no se retiraron depósitos, sino que se dio un crecimiento neto.

