¿Listo para volver a las playas? ¡Preste atención si quiere ir a las de Panamá Oeste!

“Estamos haciendo el seguimiento, y si vemos que no es conveniente la reapertura de las playas, no lo vamos a hacer”, enfatizó Cedeño en entrevista a Telemetro Reporta.

Sin duda, este es el momento que han esperado muchos panameños y extranjeros, no obstante, la última palabra no está dicha para las playas de la provincia de Panamá Oeste.

