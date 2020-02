Lista de la Unión Europea, efecto dominó por GAFI y OCDE

En primer lugar, manifestar la inconformidad por la falta de evaluación técnica. “Panamá tiene de sobra argumentos para mostrar los altos niveles normativos con que cuenta la legislación vigente. Panamá no es un destino mundial para la evasión fiscal, a diferencia de otras jurisdicciones que no están listadas”.

Sobre los efectos prácticos que pueda tener la nueva lista para Panamá, Barsallo apuntó que ya el año pasado el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una nota desacreditando la lista y asegurando que los bancos de Estados Unidos no la tomarían en consideración. Si Estados Unidos reacciona de la misma forma, no debería haber mayor efecto. No obstante, solo por el hecho de estar en la lista gris del GAFI, los bancos del país norteamericano ya deben hacer una debida diligencia ampliada en sus transacciones con Panamá.

Destacó, además, el desfase temporal entre las listas de GAFI y OCDE, de junio de 2019, y la de la UE, de febrero de 2020. “Si bien Panamá pudo no haber cumplido técnicamente en el periodo 2017-2018 que fue evaluado en GAFI-OCDE, para este primer semestre de 2020 la realidad técnica es otra que no está siendo considerada”.

You May Also Like