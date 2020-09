Lista de convocados de Koeman para el Barça-Girona de pretemporada

Viendo la poca variedad de nombres respecto a la lista del sábado, es probable que Koeman trate de mostrar onces distintos a los que sacó ante el Nástic . No en cuanto a esquema, que probablemente repita ese 4-2-3-1 con ‘ falso doble pivote ‘, sino en cuanto a los jugadores. El míster querrá observar que sintonía tienen unos jugadores con otros, de cara a preparar su primer once inicial oficial.

El técnico holandés sigue dejando fuera de la convocatoria tanto a Arturo Vidal , como Luis Suárez ; jugadores, que en principio, no deberían continuar en el club más allá del 5 de octubre , fecha en la que concluye el mercado veraniego de fichajes. Tampoco serán convocados ni Todibo , ni el recién presentado, Pjanic , que de momento siguen entrenando individualmente. No debemos olvidar que tanto Marc André Ter-Stegen, Ansu Fati, Samuel Umtiti y Matheus Fernandes , que no fue convocado al último partido, son baja por lesión.

