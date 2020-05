Lisa Su, presidenta de AMD, fue la CEO mejor pagada en 2019

Lisa Su, presidenta de Advanced Micro Devices, es la primera mujer en encabezar la encuesta anual de The Associated Press sobre la compensación que reciben los directores generales de empresas: su paquete de pago en 2019 fue valorado en 58,5 millones de dólares, gracias al sólido desempeño de las acciones de la compañía durante sus cinco años como CEO.

