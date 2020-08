Lionel Messi cumple y no se presenta con Barcelona

Desde el club se entiende que Leo ha incurrido en un incumplimiento de contrato al no personarse este domingo y sostiene que no hay ninguna posibilidad de negociar, como respuesta a las intenciones de los abogados del jugador, que mantienen su deseo de lograr la salida unilateral del crack.

Ausente en las pruebas PCR de Covid-19, Messi no podrá el lunes iniciar la pretemporada a las órdenes de Ronald Koeman, cuyo primer entrenamiento está previsto a media tarde, si bien el mensaje desde el club mantiene que espera una comunicación del jugador para reincorporarse a la disciplina de la primera plantilla, no contemplando ningún otro escenario a no ser que haga frente al pago de los 700 millones de euros de su cláusula de rescisión.

El crack comunicó el sábado por la tarde al Barcelona que no acudiría a las pruebas médicas en la Ciudad Deportiva y este domingo cumplió su amenaza. Esperado a las 10.15 horas en las instalaciones del club el aún capitán dio un paso más en su guerra abierta, sospechado por el Barça a pesar de que en su respuesta del sábado no se dio por enterado de las intenciones del jugador y respondió que era esperado con el resto de sus compañeros.

