Lionel, en la ruta por el último escalón

Tal vez hay un elemento más que debería ponderarse, sin desconocer las otras capacidades: su cercanía afectiva y el manejo del grupo. Se dirá que Scaloni tiene la facilidad de contar con el envidiable recurso de tener en su formación a Messi, Di María, Otamendi, Dybala (si alcanza a sanarse), Lautaro, Montiel, más toda la larga lista en la que caben Álvarez, Mac Allister, Correa, Lo Celso, Pezzella, Paredes etc, etc., pero manejar un grupo tan excepcional con fuerte carácter y líderes en el vestuario, a veces “intocables”, no es tarea liviana y requiere una sabiduría cotidiana.

Scaloni cuenta hoy a su favor con números elocuentes que hablan de su labor en la conducción argentina durante cuatro años: 35 partidos invictos con la selección, un peldaño debajo de Italia que ostenta el récord mundial con 37 partidos, el cual podrían superar en la copa pues Italia no participa; campeón de la Copa América 2021 derrotando en la final 1-0 a Brasil en el estadio Maracaná, un título que no ganaban desde hace 28 años; campeón de la primera versión Conmebol-UEFA de la Finalíssima 2022 al derrotar a Italia 3-0; y clasificando a Catar 2022 cinco fechas antes de concluir la eliminatoria sudamericana, lejos del angustioso cierre para alcanzar el cupo hace cinco años hacia Rusia 2018.

¿Qué particular elemento es el que provoca que tengan nuevamente las expectativas altas en este torneo, si en anteriores versiones contaron con el “mejor jugador del mundo” y no lo consiguieron? Una de las bazas novedosas es su entrenador: Lionel Scaloni.

No hay crítica o cuestionamiento al mundial, debido a las particulares características y condiciones de Catar 2022, que les desinfle los ánimos. Ni siquiera los altos precios de los boletos para ver en directo los tres partidos de la selección albiceleste en el grupo C, en donde está ubicada como cabeza de grupo, han contenido el caudal de solicitudes; los boletos están agotados. Argentina es uno de los diez países con mayor demanda para la adquisición de entradas.

